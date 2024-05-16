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Now Foods Биотин 5000 мкг капсулы, №30 - Киев (709348) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 823 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
306,99
Экономия: -67,64 грн
239,35 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
269,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
314,99
Экономия: -75,64 грн
239,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
274,46 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
292,26
Экономия: -81,67 грн
210,59 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (4)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
284,99
Экономия: -45,64 грн
239,35 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
288,70
Экономия: -50,50 грн
238,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (3)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (3)
272,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
276,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
263,93
Экономия: -53,80 грн
210,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
294,01
Экономия: -62,30 грн
231,71 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
328,55
Экономия: -9,86 грн
318,69 грн