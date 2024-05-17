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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №2 - Запорожье (145622) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
99,35
Экономия: -10,36 грн
88,99 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
98,86
Экономия: -9,37 грн
89,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (2)
86,20 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
102,11
Экономия: -12,24 грн
89,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 16 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
86,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 16 мин
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: упаковка (1)
85,60 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 16 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
Всего: упаковка (1)
86,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
Всего: упаковка (1)
85,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Костенко, 8
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
Всего: упаковка (1)
83,68 грн