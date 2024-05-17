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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №2 - Одесса (145622) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
91,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
86,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
84,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
86,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: упаковка (2)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: упаковка (1)
83,80 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, перек. Гранитная / Радужный, 2/26
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: упаковка (1)
84,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: упаковка (1)
86,16 грн