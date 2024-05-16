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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №2 - Львов (145622) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
86,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
85,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: упаковка (1)
86,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
Всего: упаковка (1)
85,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 19/79
Всего: упаковка (2)
86,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Долина, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (1)
86,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
91,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
86,16 грн