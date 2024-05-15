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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №2 - Днепр (Днепропетровск) (145622) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
104,53
Экономия: -14,66 грн
89,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (2)
86,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
100,14
Экономия: -10,65 грн
89,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
99,49
Экономия: -10,50 грн
88,99 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
86,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (2)
85,80 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: упаковка (1)
85,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
86,02 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (2)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
Всего: упаковка (1)
85,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
91,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
91,40 грн