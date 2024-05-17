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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №4 - Одесса (138848) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
232,00
Экономия: -66,90 грн
165,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
170,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
170,70 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
181,16
Экономия: -23,19 грн
157,97 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
170,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
170,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
170,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
181,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (2)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
170,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (6)
227,10
Экономия: -52,50 грн
174,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (3)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
181,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
170,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
170,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
170,70 грн