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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №4 - Львов (138848) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
170,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
170,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
232,00
Экономия: -66,90 грн
165,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
169,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
170,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
169,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
170,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
169,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
170,70 грн