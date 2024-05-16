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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №4 - Киев (138848) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 298 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
231,30
Экономия: -66,20 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
170,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
212,30
Экономия: -51,18 грн
161,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (4)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (2)
232,00
Экономия: -66,90 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (5)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
232,70
Экономия: -67,60 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
232,00
Экономия: -66,90 грн
165,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
194,00
Экономия: -28,90 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
231,80
Экономия: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
170,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
170,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
159,55 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
221,25
Экономия: -6,64 грн
214,61 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
231,30
Экономия: -66,20 грн
165,10 грн