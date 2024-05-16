XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №4 - Киев (138848) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 298 аптеках
Подорожник
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Фармация
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Киев, ул. Крещатик, 44
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
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Киев, пл. Бессарабская, 7
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
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Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Аптека низких цен
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Киев, ул. Бассейная, 10
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека доброго дня
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Киев, пл. Львовская, 8-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37