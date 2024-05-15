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XL-СУПЕР КАПСУЛЫ капсулы 300 мг, №4 - Днепр (Днепропетровск) (138848) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
193,50
Экономия: -18,90 грн
174,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
231,30
Экономия: -66,20 грн
165,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (11)
194,10
Экономия: -19,50 грн
174,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
232,30
Экономия: -57,70 грн
174,60 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
192,40
Экономия: -17,80 грн
174,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
231,30
Экономия: -56,70 грн
174,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
227,10
Экономия: -52,50 грн
174,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
227,10
Экономия: -52,50 грн
174,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
191,00
Экономия: -16,40 грн
174,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
227,10
Экономия: -52,50 грн
174,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
194,00
Экономия: -19,40 грн
174,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (2)
194,00
Экономия: -19,40 грн
174,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (2)
194,00
Экономия: -19,40 грн
174,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
193,50
Экономия: -18,90 грн
174,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (3)
227,30
Экономия: -62,20 грн
165,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
231,80
Экономия: -57,20 грн
174,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
232,70
Экономия: -67,60 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
226,60
Экономия: -61,50 грн
165,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
226,60
Экономия: -52,00 грн
174,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (2)
227,10
Экономия: -52,50 грн
174,60 грн