Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железыАльба®Цены в аптеках

Альба® капсулы, №60 - Одесса (166522) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
397,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
620,60
Экономия: -240,40 грн
380,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
411,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
376,36
Экономия: -10,96 грн
365,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: капсулы (50)
420,70 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: капсулы (50)
435,02 грн
Мелисса
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
468,00 грн
Колонтаевская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: капсулы (10)
450,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
393,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (4)
472,68
Экономия: -91,87 грн
380,81 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
419,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: капсулы (5)
397,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
433,95
Экономия: -53,14 грн
380,81 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
423,99
Экономия: -42,00 грн
381,99 грн
Софья
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: капсулы (50)
468,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
405,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
397,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
402,20 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
429,03
Экономия: -59,59 грн
369,44 грн