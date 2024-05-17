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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Одесса (764534) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
272,70
Экономия: -79,50 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
307,20
Экономия: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
302,90
Экономия: -112,50 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
307,20
Экономия: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (1)
298,60
Экономия: -108,20 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (1)
307,20
Экономия: -116,80 грн
190,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: флакон (1)
130,26 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (1)
272,70
Экономия: -82,30 грн
190,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (1)
249,80
Экономия: -56,60 грн
193,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Раздельная, ул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всего: флакон (2)
133,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Европейская, 5-Б
Всего: упаковка (1)
153,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (2)
152,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (1)
245,50
Экономия: -52,30 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Затишье, ул. Суворова, 34
Всего: флакон (2)
289,90
Экономия: -96,70 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-Д
Всего: флакон (2)
307,20
Экономия: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
Всего: упаковка (1)
144,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ананьев, ул. Независимости, 19-Б
Всего: упаковка (1)
152,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 14:00
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (1)
144,03 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (1)
245,50
Экономия: -52,30 грн
193,20 грн