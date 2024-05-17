АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Львов (764534) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Львов, ул. Госпитальная, 11
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Львов, просп. Свободы, 5
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Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
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Львов, ул. Городоцкая, 153
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Львов, ул. Замарстыновская, 11
1 социальна аптека
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Львов, ул. Стрыйская, 1
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
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Львов, ул. Владимира Великого, 18
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Львов, ул. Любинская, 96
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Львов, ул. Мазепы, 1-Б
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Львов, ул. Стрыйская, 45
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Львов, ул. Хоткевича, 30-А
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Аптека доброго дня
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Всего: флакон (2)
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Сокольники, ул. Стрыйская, 30
1 социальна аптека
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Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Біла ромашка
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Всего: флакон (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Аптека сальве
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Всего: порошок (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Аптека доброго дня
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Всего: флакон (2)
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Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1