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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Львов (764534) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
241,20
Экономия: -50,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (1)
307,20
Экономия: -116,80 грн
190,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
268,40
Экономия: -75,20 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: флакон (1)
298,60
Экономия: -108,20 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: флакон (2)
268,40
Экономия: -78,00 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1), флакон (2)
307,20
Экономия: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
302,90
Экономия: -112,50 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
285,60
Экономия: -95,20 грн
190,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (1)
249,80
Экономия: -56,60 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
268,40
Экономия: -75,20 грн
193,20 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: флакон (2)
294,30
Экономия: -103,90 грн
190,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: флакон (1)
257,90
Экономия: -64,70 грн
193,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
150,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
176,48 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: флакон (1)
197,63
Экономия: -5,93 грн
191,70 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всего: порошок (1)
159,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
Всего: флакон (2)
268,40
Экономия: -78,00 грн
190,40 грн