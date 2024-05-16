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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Харьков (764534) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
294,30
Экономия: -103,90 грн
190,40 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
153,52 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
152,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
152,82 грн
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Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
153,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
272,70
Экономия: -82,30 грн
190,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
302,90
Экономия: -112,50 грн
190,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
307,20
Экономия: -116,80 грн
190,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
Всего: упаковка (1)
144,94 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
264,10
Экономия: -70,90 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (1), флакон (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
151,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
289,90
Экономия: -99,50 грн
190,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (1)
148,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 71
Всего: упаковка (1)
151,98 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
152,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ньютона, 98
Всего: упаковка (1)
153,34 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
Всего: упаковка (1)
153,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: флакон (2)
264,10
Экономия: -70,90 грн
193,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
152,19 грн