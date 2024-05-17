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АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 9 г, №12 - Львов (593420) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
285,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
285,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: порошок (4)
349,99
Экономия: -80,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: порошок (10)
348,99
Экономия: -79,86 грн
269,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
285,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: порошок (4)
306,99
Экономия: -37,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -119,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -34,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
285,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
373,99
Экономия: -104,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
285,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
340,99
Экономия: -71,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
340,99
Экономия: -71,86 грн
269,13 грн