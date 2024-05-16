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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 9 г, №12 - Харьков (593420) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
210,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: порошок (6)
371,99
Экономия: -102,86 грн
269,13 грн
Аптека копейка
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: порошок (5)
187,61
Экономия: -9,51 грн
178,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (1)
361,99
Экономия: -92,86 грн
269,13 грн
Аптека24
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Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: пакетик-саше (6)
166,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
332,07
Экономия: -51,84 грн
280,23 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (1)
329,99
Экономия: -60,86 грн
269,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
308,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: порошок (10)
199,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-А
Всего: порошок (1)
227,23
Экономия: -37,09 грн
190,14 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: порошок (3)
306,89
Экономия: -37,76 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: порошок (5)
306,89
Экономия: -37,76 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
Всего: порошок (7)
288,89
Экономия: -19,76 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: порошок (11)
377,99
Экономия: -108,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
285,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: порошок (8)
312,99
Экономия: -43,86 грн
269,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: порошок (11)
300,99
Экономия: -31,86 грн
269,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
285,20 грн