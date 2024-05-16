АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 9 г, №12 - Харьков (593420) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
Экономная аптека
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
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Всего: порошок (6)
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Харьков, ул. Достоевского, 10
Аптека копейка
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Всего: порошок (5)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Аптека24
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Всего: пакетик-саше (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Ощад аптека
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Всего: упаковка (8)
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Харьков, просп. Байрона, 183
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
В других городах:
Аптека копейка
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Всего: порошок (1)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 276-А
Подорожник
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Всего: порошок (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Подорожник
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Всего: порошок (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Подорожник
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Всего: порошок (7)
Закрыто Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
Подорожник
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Всего: порошок (11)
Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Подорожник
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Аптека бам
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Всего: порошок (8)
Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Аптека бам
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Всего: порошок (11)
Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Подорожник
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Наличие на 2024-05-17 - 20:00