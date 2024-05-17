Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Запорожье (137294) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: порошок (5)
273,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: порошок (5)
198,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: порошок (8)
200,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
211,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: порошок (11)
198,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: порошок (6)
198,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
317,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: порошок (5)
210,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
304,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: порошок (6)
225,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: порошок (6)
198,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: порошок (3)
201,90 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
273,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: порошок (6)
210,70 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: порошок (9)
180,14
Экономия: -6,55 грн
173,59 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: порошок (10)
191,82
Экономия: -6,97 грн
184,85 грн