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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Львов (137294) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
286,70 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: порошок (8)
278,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: порошок (8)
395,00 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: порошок (9)
364,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: порошок (2)
350,40 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
353,80 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
289,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: порошок (7)
269,10 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: порошок (11)
381,30 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: порошок (11)
264,24 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: порошок (8)
256,10 грн
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Открыто Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
Всего: порошок (11)
374,50 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
Всего: упаковка (1)
266,80 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: порошок (11)
377,90 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Дрогобыч, ул. Самборская, 78
Всего: упаковка (1)
264,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Всего: упаковка (1)
264,24 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Стрый, ул. Сколевская, 16-А
Всего: порошок (10)
395,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: порошок (9)
253,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Франко Ивана, 36
Всего: порошок (9)
273,10 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Юридика, 1
Всего: упаковка (1)
198,65 грн