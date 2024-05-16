АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Киев (137294) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Фармация
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Всего: порошок (2)
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Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Аптека нц
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Всего: порошок (10)
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Киев, ул. Иорданская, 20
Аптека нц
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Фармация
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Всего: порошок (7)
Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Фармация
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Всего: порошок (10)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Аптека нц
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Всего: упаковка (1)
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Киев, просп. Науки, 42/1
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Всего: порошок (4)
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Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Фармация
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Всего: порошок (9)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
В других городах:
Аптека нц
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (6)
Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
Пульс
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Всего: порошок (11)
Открыто Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (5)
Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (5)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (11)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (8)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98