АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Харьков (137294) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
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Всего: порошок (4)
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Харьков, ул. 23-го Августа, 31
В других городах:
Сатурн-фарм
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Харьков, просп. Героев Харькова, 268
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Всего: порошок (9)
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Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Фармация
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Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
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Киев, просп. Красной Калины, 68
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Киев, просп. Науки, 42/1
Аптека нц
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Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Аптека нц
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Всего: порошок (10)
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Киев, ул. Иорданская, 20
Фармация
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Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Фармация
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Всего: порошок (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (5)
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Южное, просп. Мира, 19-Е
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Всего: упаковка (1)
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Южное, просп. Мира, 13/5
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (11)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Аптека акс социальная
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Всего: порошок (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69