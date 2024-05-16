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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Харьков (137294) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: порошок (2)
237,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: порошок (4)
250,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (1)
336,50 грн
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: порошок (9)
180,14
Экономия: -6,55 грн
173,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: порошок (10)
191,82
Экономия: -6,97 грн
184,85 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
332,64
Экономия: -44,88 грн
287,76 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
250,07
Экономия: -33,74 грн
216,33 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
266,35
Экономия: -35,94 грн
230,41 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: порошок (10)
231,88
Экономия: -21,25 грн
210,63 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: порошок (2)
270,60
Экономия: -65,68 грн
204,92 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: порошок (7)
273,40
Экономия: -66,36 грн
207,04 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
332,94
Экономия: -44,92 грн
288,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Всего: порошок (4)
279,10
Экономия: -67,77 грн
211,33 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: порошок (5)
273,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: порошок (6)
210,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: порошок (5)
198,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
273,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: порошок (8)
200,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: порошок (11)
198,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
211,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: порошок (6)
198,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
317,10 грн