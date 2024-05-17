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Акневит капсулы, №30 - Одесса (134482) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
320,30
Экономия: -80,50 грн
239,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
239,21
Экономия: -6,97 грн
232,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
273,84
Экономия: -48,01 грн
225,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
245,69
Экономия: -19,86 грн
225,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
298,99
Экономия: -79,65 грн
219,34 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
252,04
Экономия: -22,14 грн
229,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
255,52
Экономия: -25,12 грн
230,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
258,16
Экономия: -29,36 грн
228,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
246,94
Экономия: -17,04 грн
229,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
243,57
Экономия: -17,78 грн
225,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
257,99
Экономия: -38,65 грн
219,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
246,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
245,85
Экономия: -14,85 грн
231,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
249,35
Экономия: -19,45 грн
229,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
256,99
Экономия: -37,65 грн
219,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
238,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
266,12
Экономия: -36,22 грн
229,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
248,19
Экономия: -22,61 грн
225,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
263,03
Экономия: -37,45 грн
225,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
228,00 грн