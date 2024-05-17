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АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД таблетки, №60 - Одесса (464842) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
271,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
303,57
Экономия: -34,15 грн
269,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
271,40 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
278,65
Экономия: -13,65 грн
265,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -37,48 грн
269,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
271,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
271,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
288,35
Экономия: -50,60 грн
237,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
238,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
271,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
274,14
Экономия: -14,14 грн
260,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
271,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
256,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
298,03
Экономия: -28,52 грн
269,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
271,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
280,38
Экономия: -12,48 грн
267,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
285,29
Экономия: -17,39 грн
267,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
271,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
269,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
271,40 грн