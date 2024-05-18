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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №30 - Запорожье (230069) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
Всего: упаковка (1)
50,37 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
Всего: упаковка (1)
49,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн