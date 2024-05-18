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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Запорожье (229424) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
77,00
Экономия: -13,00 грн
64,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (20)
72,39
Экономия: -3,69 грн
68,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки (10)
84,79
Экономия: -18,26 грн
66,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: таблетки (10)
71,32
Экономия: -2,62 грн
68,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
57,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
61,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: таблетки (30)
82,38
Экономия: -13,12 грн
69,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
70,71
Экономия: -3,98 грн
66,73 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
77,00
Экономия: -13,00 грн
64,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
77,00
Экономия: -14,00 грн
63,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
68,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (1)
61,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
62,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
68,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (1)
61,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
61,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (1)
62,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
65,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
63,90 грн