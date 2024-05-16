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Антипохмелин капсулы, №20 - Харьков (117049) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
72,14
Экономия: -13,09 грн
59,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
Всего: упаковка (1)
82,20
Экономия: -23,15 грн
59,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
72,14
Экономия: -13,09 грн
59,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 23
Всего: упаковка (2)
96,20
Экономия: -37,15 грн
59,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
61,82
Экономия: -2,11 грн
59,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
77,97
Экономия: -7,26 грн
70,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (1)
72,52
Экономия: -13,47 грн
59,05 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -5,25 грн
64,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 47/42
Всего: упаковка (2)
88,50
Экономия: -23,70 грн
64,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (1)
92,02
Экономия: -32,97 грн
59,05 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (3)
64,50
Экономия: -1,93 грн
62,57 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (2)
64,50
Экономия: -1,93 грн
62,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 23
Всего: упаковка (1)
65,60
Экономия: -6,55 грн
59,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (1)
84,80
Экономия: -25,75 грн
59,05 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (2)
78,80 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
63,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (2)
65,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
65,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
59,05 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: капсулы (10)
71,10 грн