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Антипохмелин капсулы, №10 - Львов (117048) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
43,90
Экономия: -1,32 грн
42,58 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
44,90 грн
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (2)
37,20
Экономия: -4,74 грн
32,46 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
32,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (2)
36,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -1,36 грн
43,94 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (1)
57,05
Экономия: -1,71 грн
55,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -1,36 грн
43,94 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (1)
44,80
Экономия: -1,34 грн
43,46 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (2)
44,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (1)
44,85
Экономия: -1,35 грн
43,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -17,04 грн
22,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -13,88 грн
32,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
57,80
Экономия: -1,73 грн
56,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
45,40
Экономия: -10,99 грн
34,41 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
59,20
Экономия: -14,36 грн
44,84 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
46,10
Экономия: -1,38 грн
44,72 грн