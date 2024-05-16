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Антипохмелин капсулы, №10 - Киев (117048) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
59,20
Экономия: -14,36 грн
44,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
45,40
Экономия: -10,99 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
57,80
Экономия: -1,73 грн
56,07 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -17,04 грн
22,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
46,00
Экономия: -11,59 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
46,10
Экономия: -1,38 грн
44,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -13,88 грн
32,12 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (2)
44,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (3)
46,00
Экономия: -12,25 грн
33,75 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (2)
45,40
Экономия: -10,99 грн
34,41 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -17,04 грн
22,96 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (1)
44,85
Экономия: -1,35 грн
43,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -17,04 грн
22,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -13,88 грн
32,12 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (2)
47,05
Экономия: -1,41 грн
45,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
44,85
Экономия: -1,35 грн
43,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Галафарм
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Открыто Круглосуточно
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
45,50 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (1)
44,80
Экономия: -1,34 грн
43,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -1,36 грн
43,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (1)
57,05
Экономия: -1,71 грн
55,34 грн