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Антипохмелин капсулы, №10 - Харьков (117048) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
В других городах:
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2)
37,12
Экономия: -4,91 грн
32,21 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
36,00
Экономия: -9,00 грн
27,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
33,00
Экономия: -6,00 грн
27,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (2)
44,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (1)
33,00
Экономия: -6,00 грн
27,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (2)
47,05
Экономия: -1,41 грн
45,64 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -13,88 грн
32,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -17,04 грн
22,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -17,04 грн
22,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (3)
46,00
Экономия: -12,25 грн
33,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
44,85
Экономия: -1,35 грн
43,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (2)
45,40
Экономия: -10,99 грн
34,41 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
46,00
Экономия: -11,59 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
46,10
Экономия: -1,38 грн
44,72 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
59,20
Экономия: -14,36 грн
44,84 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
45,40
Экономия: -10,99 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
57,80
Экономия: -1,73 грн
56,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -17,04 грн
22,96 грн