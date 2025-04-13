Киев (адрес не указан)
Доступно в 393 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
94,80
Экономия при брони: -24,52 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
83,84
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
90,24
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
80,82
Экономия при брони: -6,43 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
87,60
Экономия при брони: -22,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
82,25
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,35
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
82,47
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,75
Экономия при брони: -6,48 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
82,43
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,52
Экономия при брони: -14,24 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
80,53
Экономия при брони: -8,40 грн