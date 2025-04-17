Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
72,20
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
84,10
Экономия при брони: -17,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
83,35
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,91
Экономия при брони: -15,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,47
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,41
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,46
Экономия при брони: -2,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
81,29
Экономия при брони: -8,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
84,19
Экономия при брони: -11,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
82,55
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
82,72
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед
82,13
Экономия при брони: -10,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "БРОНХИН" флакон 30 мл №1
Экомед