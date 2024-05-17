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Антистресс® капсулы 250 мг, №60 - Львов (27451) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (135)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
270,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
250,16 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы (20)
191,91
Экономия: -2,38 грн
189,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы (50)
289,00
Экономия: -49,18 грн
239,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
284,99
Экономия: -29,76 грн
255,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
244,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
368,10
Экономия: -114,00 грн
254,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
315,99
Экономия: -60,76 грн
255,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
314,99
Экономия: -59,76 грн
255,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
261,55
Экономия: -18,38 грн
243,17 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: капсулы (4)
362,90
Экономия: -108,80 грн
254,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
304,61
Экономия: -65,22 грн
239,39 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: капсулы (30)
276,99
Экономия: -21,76 грн
255,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -75,76 грн
255,23 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
263,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: капсулы (20)
300,99
Экономия: -45,76 грн
255,23 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: капсулы (20)
263,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
347,99
Экономия: -92,76 грн
255,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
261,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: капсулы (30)
263,00 грн