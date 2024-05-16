Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияАнтистресс®Цены в аптеках

Антистресс® капсулы 250 мг, №60 - Харьков (27451) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
250,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
290,68
Экономия: -42,38 грн
248,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
294,56
Экономия: -43,56 грн
251,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
362,90
Экономия: -108,80 грн
254,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
354,20
Экономия: -79,50 грн
274,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
289,99
Экономия: -34,77 грн
255,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
290,55
Экономия: -28,68 грн
261,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
307,88
Экономия: -45,63 грн
262,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
284,99
Экономия: -29,77 грн
255,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
318,19
Экономия: -49,41 грн
268,78 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: капсулы (20)
304,60
Экономия: -35,82 грн
268,78 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
295,40
Экономия: -31,24 грн
264,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
244,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
286,85
Экономия: -24,95 грн
261,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
265,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
297,81
Экономия: -64,53 грн
233,28 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
355,50
Экономия: -101,40 грн
254,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
360,90
Экономия: -106,80 грн
254,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: капсулы (2)
360,90
Экономия: -106,80 грн
254,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
355,20
Экономия: -80,50 грн
274,70 грн