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Антистресс® капсулы 250 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (27451) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
309,74
Экономия: -70,12 грн
239,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
294,53
Экономия: -54,91 грн
239,62 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
302,60
Экономия: -27,90 грн
274,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
367,90
Экономия: -113,80 грн
254,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
303,55
Экономия: -60,72 грн
242,83 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
299,80
Экономия: -25,10 грн
274,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -37,77 грн
255,22 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
361,00
Экономия: -86,30 грн
274,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
292,09
Экономия: -53,86 грн
238,23 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
298,50
Экономия: -50,14 грн
248,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
320,19
Экономия: -71,43 грн
248,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: капсулы (40)
279,99
Экономия: -24,77 грн
255,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
307,96
Экономия: -69,73 грн
238,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
250,16 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: капсулы (3)
302,00
Экономия: -27,30 грн
274,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
293,36
Экономия: -54,80 грн
238,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
287,18
Экономия: -44,24 грн
242,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
290,79
Экономия: -42,43 грн
248,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
298,10
Экономия: -49,74 грн
248,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
244,64 грн