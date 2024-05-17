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L-АРГИНИН капсулы, №50 - Запорожье (94307) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
143,99
Экономия: -28,43 грн
115,56 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
145,00
Экономия: -22,00 грн
123,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
140,50
Экономия: -24,94 грн
115,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
134,35
Экономия: -13,77 грн
120,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
140,99
Экономия: -25,43 грн
115,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: капсулы (40)
140,66
Экономия: -21,63 грн
119,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: капсулы (40)
133,35
Экономия: -14,60 грн
118,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
130,99
Экономия: -15,43 грн
115,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (3)
134,08
Экономия: -6,83 грн
127,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
134,96
Экономия: -14,92 грн
120,04 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
155,00
Экономия: -32,00 грн
123,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
141,50
Экономия: -25,94 грн
115,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
130,08
Экономия: -7,82 грн
122,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
135,64
Экономия: -15,06 грн
120,58 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
145,00
Экономия: -22,00 грн
123,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
145,53
Экономия: -25,49 грн
120,04 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
155,00
Экономия: -32,00 грн
123,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: капсулы (4)
115,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
136,03
Экономия: -13,70 грн
122,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
137,41
Экономия: -15,08 грн
122,33 грн