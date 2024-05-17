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L-АРГИНИН 1000 мг таблетки 1000 мг, №90 - Запорожье (229565) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
912,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
993,71 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
1249,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
809,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
1252,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
912,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
852,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
912,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
889,65 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
1249,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
1012,92
Экономия: -61,02 грн
951,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
1253,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
1006,46
Экономия: -52,56 грн
953,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3-А
Всего: упаковка (1)
1253,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
923,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
933,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
1261,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
938,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
903,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
1060,72
Экономия: -81,79 грн
978,93 грн