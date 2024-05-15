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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-АРГИНИН 1000 мгЦены в аптеках

L-АРГИНИН 1000 мг таблетки 1000 мг, №90 - Днепр (Днепропетровск) (229565) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
1261,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
970,96
Экономия: -38,96 грн
932,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1247,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
888,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
1067,25
Экономия: -164,86 грн
902,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
903,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
1253,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
1247,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
933,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
923,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
1258,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3-А
Всего: упаковка (1)
1253,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
1017,30
Экономия: -65,40 грн
951,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
1249,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
996,73
Экономия: -42,83 грн
953,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
895,26
Экономия: -28,26 грн
867,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
1256,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
964,50
Экономия: -48,47 грн
916,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
801,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
852,54 грн