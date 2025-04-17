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Гастрофит (Gastrophyt)
Гастрофит (Gastrophyt)
Винница
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
191.7 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
293,00
Экономия при брони:
-5,86 грн
287,14
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
303,00
Экономия при брони:
-21,21 грн
281,79
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
399,70
Экономия при брони:
-97,09 грн
302,61
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
197.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
416,40
Экономия при брони:
-107,75 грн
308,65
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
197.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
411,50
Экономия при брони:
-106,47 грн
305,03
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
198.9 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
405,80
Экономия при брони:
-104,97 грн
300,83
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
199.0 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
414,80
Экономия при брони:
-107,29 грн
307,51
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
201.6 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
405,80
Экономия при брони:
-99,76 грн
306,04
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
295,00
Экономия при брони:
-5,90 грн
289,10
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
203.2 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
397,20
Экономия при брони:
-94,97 грн
302,23
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 46 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
311,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
301,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
281,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
449.7 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
281,00
грн
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