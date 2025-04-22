Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
416,40
Экономия при брони: -107,75 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
414,80
Экономия при брони: -107,29 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
303,00
Экономия при брони: -21,21 грн
Фармация
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
411,50
Экономия при брони: -106,47 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
405,80
Экономия при брони: -104,97 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
399,70
Экономия при брони: -97,09 грн
Фармация
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
7.0 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
405,80
Экономия при брони: -99,76 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
295,00
Экономия при брони: -5,90 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
293,00
Экономия при брони: -5,86 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 164
10.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
397,20
Экономия при брони: -94,97 грн
В городах рядом
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
311,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
319,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
319,00
Экономия при брони: -33,00 грн