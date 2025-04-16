Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
311,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 164
342.0 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
397,20
Экономия при брони: -94,97 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
295,00
Экономия при брони: -5,90 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
347.1 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
399,70
Экономия при брони: -97,09 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
348.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
405,80
Экономия при брони: -104,97 грн
Фармация
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
348.6 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
411,50
Экономия при брони: -106,47 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
351.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
303,00
Экономия при брони: -21,21 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
352.3 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
416,40
Экономия при брони: -107,75 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
352.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
414,80
Экономия при брони: -107,29 грн
Фармация
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
357.5 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
206,45
Экономия при брони: -53,43 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
357.7 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
293,00
Экономия при брони: -5,86 грн