Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
312,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
311,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
379.2 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
397,20
Экономия при брони: -94,97 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
295,00
Экономия при брони: -5,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
386.2 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
399,70
Экономия при брони: -97,09 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
386.9 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
405,80
Экономия при брони: -104,97 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
387.4 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
411,50
Экономия при брони: -106,47 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
390.7 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
414,80
Экономия при брони: -107,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
390.9 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
416,40
Экономия при брони: -107,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
394.8 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
206,45
Экономия при брони: -53,43 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
398.3 км
ГАСТРОФИТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Эйм
293,00
Экономия при брони: -5,86 грн