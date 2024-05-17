Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань суставаАКУЛИЙ ХРЯЩЦены в аптеках

АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №50 - Запорожье (43839) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
297,04 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
347,15
Экономия: -33,74 грн
313,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
353,98
Экономия: -32,58 грн
321,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
338,68
Экономия: -30,02 грн
308,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Александрия, просп. Соборный, 93
Всего: упаковка (1)
298,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
331,64
Экономия: -31,44 грн
300,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
298,07 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
293,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
Всего: упаковка (1)
291,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Сумы, ул. Петропавловская, 72
Всего: упаковка (1)
352,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (2)
345,79
Экономия: -30,25 грн
315,54 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (2)
291,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (1)
293,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
292,54 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
297,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
365,19
Экономия: -56,58 грн
308,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
291,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (1)
316,00 грн