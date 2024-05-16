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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №50 - Харьков (43839) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
293,26 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
316,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 72
Всего: упаковка (1)
352,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
347,55
Экономия: -26,15 грн
321,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
343,23
Экономия: -29,82 грн
313,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
344,51
Экономия: -36,37 грн
308,14 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
343,87
Экономия: -35,21 грн
308,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
335,47
Экономия: -35,27 грн
300,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
297,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 93
Всего: упаковка (1)
298,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
291,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
Всего: упаковка (1)
339,84
Экономия: -28,47 грн
311,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 19
Всего: упаковка (2)
291,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
344,00
Экономия: -10,32 грн
333,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
Всего: упаковка (1)
292,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
441,10
Экономия: -107,14 грн
333,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
344,72
Экономия: -36,17 грн
308,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
336,63
Экономия: -31,99 грн
304,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
298,88 грн