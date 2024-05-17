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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №100 - Запорожье (14861) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
634,92
Экономия: -90,55 грн
544,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
514,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
603,55
Экономия: -66,24 грн
537,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
503,11 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
530,50
Экономия: -37,43 грн
493,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
606,27
Экономия: -85,69 грн
520,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (2)
500,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Кобеляки, ул. Победы, 16-В
Всего: упаковка (1)
582,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
569,76
Экономия: -74,08 грн
495,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
576,61
Экономия: -60,94 грн
515,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Полтава, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
641,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
612,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 20 мин
Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9
Всего: упаковка (1)
533,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
605,58
Экономия: -63,81 грн
541,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
642,00
Экономия: -117,41 грн
524,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
592,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
611,02
Экономия: -71,54 грн
539,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
587,80
Экономия: -49,58 грн
538,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
621,16 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 20 мин
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
613,80 грн