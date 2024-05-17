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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №100 - Одесса (14861) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
503,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
621,16 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
613,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
572,90 грн
Валерия
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
613,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
530,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
595,61
Экономия: -74,86 грн
520,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
503,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
612,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
616,03
Экономия: -95,45 грн
520,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
542,23
Экономия: -49,16 грн
493,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
593,33
Экономия: -55,11 грн
538,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
583,57
Экономия: -87,89 грн
495,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
571,67
Экономия: -56,00 грн
515,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
588,89
Экономия: -51,55 грн
537,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
607,66
Экономия: -70,35 грн
537,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
514,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
503,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
621,01
Экономия: -76,64 грн
544,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Глуховцы, ул. Школьная, 49
Всего: упаковка (5)
623,21 грн