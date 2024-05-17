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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №100 - Львов (14861) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
528,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
Всего: упаковка (1)
465,64 грн
В других городах:
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Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
635,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
515,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Ковалива, 35-А
Всего: упаковка (1)
637,99
Экономия: -107,47 грн
530,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Всего: упаковка (1)
573,98
Экономия: -40,35 грн
533,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
Всего: упаковка (1)
500,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Дубенская, 7
Всего: упаковка (1)
500,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
503,11 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, ул. Независимости, 42/5
Всего: упаковка (1)
536,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
Всего: упаковка (1)
516,12
Экономия: -30,12 грн
486,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
601,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
Всего: упаковка (1)
589,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Глуховцы, ул. Школьная, 49
Всего: упаковка (5)
623,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
Всего: упаковка (1)
573,32
Экономия: -48,34 грн
524,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (1)
574,33
Экономия: -51,28 грн
523,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
503,11 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
650,90
Экономия: -19,53 грн
631,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (1)
616,29 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
677,25
Экономия: -20,32 грн
656,93 грн