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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №100 - Харьков (14861) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
592,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
633,53
Экономия: -108,94 грн
524,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
606,72
Экономия: -67,24 грн
539,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
611,08
Экономия: -69,31 грн
541,77 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9
Всего: упаковка (1)
603,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (2)
500,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
641,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Победы, 16-В
Всего: упаковка (1)
582,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
578,80
Экономия: -63,13 грн
515,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Семеновка, ул. Независимости, 42/2-А
Всего: упаковка (1)
691,99
Экономия: -161,47 грн
530,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
581,55
Экономия: -85,87 грн
495,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
631,40
Экономия: -87,03 грн
544,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
581,26
Экономия: -43,92 грн
537,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
514,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
503,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
589,73
Экономия: -52,42 грн
537,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
541,67
Экономия: -48,60 грн
493,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
605,29
Экономия: -84,71 грн
520,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
593,72
Экономия: -55,50 грн
538,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
612,48 грн