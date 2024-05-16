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АРТИШОК "TABULA VITA" капсулы 200 мг, №30 - Киев (849546) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (10)
90,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: капсулы (20)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 16:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (5)
99,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (3)
99,00 грн