Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
186,50
Экономия при брони: -8,04 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
121,42
Экономия при брони: -6,10 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
179,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
274,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
277,59
Экономия при брони: -17,54 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
289,69
Экономия при брони: -29,69 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн