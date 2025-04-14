Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
110,21
Экономия при брони: -5,61 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,10
Экономия при брони: -9,45 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,55
Экономия при брони: -16,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
252,64
Экономия при брони: -12,84 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
190,62
Экономия при брони: -7,54 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
295,27
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн