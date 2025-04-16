Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
170,34
Экономия при брони: -9,78 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
305,39
Экономия при брони: -17,83 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
294,50 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,88
Экономия при брони: -14,14 грн