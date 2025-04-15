Реополиглюкин (Reopolyglukin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
322,67
Экономия при брони: -18,67 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
132,72
Экономия при брони: -7,35 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
194,95
Экономия при брони: -12,86 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
185,44
Экономия при брони: -6,34 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
295,67
Экономия при брони: -34,78 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
297,73
Экономия при брони: -10,17 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
186,12
Экономия при брони: -7,02 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
195,35
Экономия при брони: -13,26 грн
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
335,92
Экономия при брони: -10,08 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Реополиглюкин раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
245,50 грн
Реополиглюкин-Новофарм раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
306,10 грн